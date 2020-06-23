Dudaklı köyü sakinleri geceyi komşu köylerde geçiriyor
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Dudaklı köyü sakinleri geceyi komşu köylerde geçiriyor

Dudaklı köyü sakinleri geceyi komşu köylerde geçiriyor Bursa'da yaşanan sel felaketinde en çok zarar gören ve bir kişinin hayatını kaybettiği köylerden biri olan Dudaklı köyünde balçık temizleme çalışmaları gece boyunca devam sürüyor.

Dudaklı köyü sakinleri geceyi komşu köylerde geçiriyor
23.06.2020 01:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:26

Dudaklı köyü sakinleri geceyi komşu köylerde geçiriyor
Bursa'da yaşanan sel felaketinde en çok zarar gören ve bir kişinin hayatını kaybettiği köylerden biri olan Dudaklı köyünde balçık temizleme çalışmaları gece boyunca devam sürüyor. Sel sularının 1,5 metreyi aştığı köyde evlerin alt katı kullanılamaz hale gelirken, bazı vatandaşlar geceyi geçirmek için komşu köylere gidiyor.
'EVİM KULLANILAMAZ HALDE"
Sel sularının kullanılamaz hale getirdiği evinden ayrılarak abisinde kalan Dudaklı köyü sakinlerinden Mahmure Arslan, hasarın yüksek boyutta olduğunu dile getirdi. Arslan, 'Buna şükür diyelim ne yapalım. Bayağı bir hasar oldu. Ama buna şükür. Evimizin alt katı çamur oldu. Üst katlar tamamen battı. Ev şu an kullanılamaz hale geldi. Dünden beri abimlerde kalıyoruz. Bu gece de orada kalacağız. Allahtan gelen bir afet ne yapalım' Yapacak bir şey yok. Bizim hayvanlarımız yoktu ama bağı bahçesi hayvanları zarar gören çok insan var. Ölen hayvanlar var. Birkaç bir şey aldık abimlere gidiyoruz. Çünkü şu anda evde oturabilecek durum yok. Düzelene kadar kalacağız. Artık 1 hafta mı olur 10 gün mü olur bilmiyoruzö şeklinde konuştu.
'CANIMIZI ZOR KURTARDIK"
Aniden yaşanan sel felaketiyle canlarını zor kurtardıklarını söyleyen Recep Adaklı, suların bahçe duvarını yıktığını belirtti. Hayvanlarının telef olduğunu dile getiren Adaklı, 'Sel suları bahçe duvarından direkt geldi. Ev komple suyla doldu. Suyun çıkacak bir yere ihtiyacı olduğu için buradaki duvarı komple yıktı ve yan taraftaki tarlayı bastı. Karşıda evim var bahçesinde ve ilk katında ne varsa komple alıp götürdü. Amcamın evini komple su bastı eşyalar zaten hep buralarda görüyorsunuz. Çocukları evden zor çıkarttık. Bu gördüğünüz tarla normalde 1,5 metre daha alt seviyede. Ama burası komple doldu. Yani buradan bildiğiniz şelale gibi su aktı. Bahçede hayvanlarım telef oldu. Koyunları zor bela kurtardık. İşte durumumuz bu"ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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