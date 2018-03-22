Dudaklarınıza Bal ve Zerdeçalı Karıştırıp Sürerseniz...
??Dudaklarınıza Zerdeçal ile balı karıştırıp sürmeyi denedinizmi..------------------------------------------------------------------------------Abone Olmayı Unutmayın: https: //goo.
??Dudaklarınıza Zerdeçal ile balı karıştırıp sürmeyi denedinizmi..
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