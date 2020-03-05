Duck Duck Goose Filmi
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Duck Duck Goose, yaramaz bir kaz ile iki ördek yavrusu arasında yaşananları konu ediyor. Peng, tüm zamanını yaklaşan göç için pratik yaparak geçiren bir kazdır. Herkesten daha iyi olduğunu düşünen Peng, yüksek hızlarda çılgın hareketler yapmaya çalışırken birçok kazaya da neden olur. Bir gün yere oldukça yakın bir şekilde uçarken, Chao ve Chi adında iki ördek yavrusuna çarpar. Ördeklerin sürüden ayrılmasına neden olan Peng, onlarla ilgilenmek zorunda kalır. Başlarda bu durumdan rahatsız olsa da zamanla yavru ördeklerle arasında beklenmedik bir bağ kuran Peng, Chao ve Chi sayesinde koşulsuz sevginin ne demek olduğunu öğrenir.
Yönetmen: Christopher Jenkins
Senaryo: Christopher Jenkins, Rob Muir, Scott Atkinson, Tegan West, Ding Ding
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Duck Duck Goose
Yapımcı Firma: Original Force
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Çin, İngiltere, ABD
Orijinal Dili: Çince, İngilizce
Filmin Süresi: 91 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 03.04.2020
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Kaynak: InterSinema.com