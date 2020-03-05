Duck Duck Goose Filmi

05.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:57

Duck Duck Goose, yaramaz bir kaz ile iki ördek yavrusu arasında yaşananları konu ediyor. Peng, tüm zamanını yaklaşan göç için pratik yaparak geçiren bir kazdır. Herkesten daha iyi olduğunu düşünen Peng, yüksek hızlarda çılgın hareketler yapmaya çalışırken birçok kazaya da neden olur. Bir gün yere oldukça yakın bir şekilde uçarken, Chao ve Chi adında iki ördek yavrusuna çarpar. Ördeklerin sürüden ayrılmasına neden olan Peng, onlarla ilgilenmek zorunda kalır. Başlarda bu durumdan rahatsız olsa da zamanla yavru ördeklerle arasında beklenmedik bir bağ kuran Peng, Chao ve Chi sayesinde koşulsuz sevginin ne demek olduğunu öğrenir.

Yönetmen: Christopher Jenkins

Senaryo: Christopher Jenkins, Rob Muir, Scott Atkinson, Tegan West, Ding Ding

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Duck Duck Goose

Yapımcı Firma: Original Force

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Çin, İngiltere, ABD

Orijinal Dili: Çince, İngilizce

Filmin Süresi: 91 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 03.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com