Dublör tırlı 38 milyonluk kaçakçılığa Gümrük Muhafaza engeli
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Dublör tırlı 38 milyonluk kaçakçılığa Gümrük Muhafaza engeli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dublör tırlı 38 milyonluk kaçakçılığa Gümrük Muhafaza engeli Kapıkule'de yakalanmamak için dublör tır kullanan kaçakçılar, amansız takiple İstanbul'da yakalandı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yakalanmamak için aramaya dublör TIR sokulan ve içerisinde piyasa değeri 38...

Dublör tırlı 38 milyonluk kaçakçılığa Gümrük Muhafaza engeli

Kapıkule'de yakalanmamak için dublör tır kullanan kaçakçılar, amansız takiple İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan yakalanmamak için aramaya dublör TIR sokulan ve içerisinde piyasa değeri 38 milyon lirayı bulan kaçak ürün taşıyan tır İstanbul'da yakalandı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule'den Türkiye girecek olan araçlar üzerinde yapılan analizde cam kavanoz taşıyan yabancı bir plakalı TIR'ı şüpheli bularak takibe aldı. Edirne Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan incelemede şüpheli tırın sınıra benzer başka bir tır ile geldiği tespit edildi.

Dublör tır kullanılmış

Yabancı plakalı tır ekipler tarafından kontrol edilmek istendi. Bu sırada içerisinde kaçak ürünlerin olduğu tırın plakası, benzer olan başka bir tırın plakasıyla değiştirildi. Durumu fark eden ekipler tırı Edirne'den İstanbul'a kameralar ile takip etti. Ekipleri ilk etapta dublör tırın yerini tespit etti. Bulunan tırın takip edilen olmadığı anlaşıldı.

3'üncü bir tır olduğu ortaya çıktı

Yapılan ikinci araştırmada ise içerisinde 38 milyon değerinde kaçak ticari eşya bulunan tırın yanı sıra sahte plakalı başka bir tır daha olduğu öğrenildi. Üçüncü ve asıl olan tırın ise sahte plaka kullanılarak İstanbul'a gittiği belirlendi. Araştırmasını sürdüren ekipler, şoförlerin ifadesi doğrultusunda yeri tespit edilen tırı buldu.

Binlerce elektronik sigara, kaçak puro ve cep telefonu

Tırda yapılan aramada 13 bini aşan elektronik sigara ve aksamı, 191 bin 500 adet puro, 400 bin adet filtre, 480 adet akıllı olmak üzere toplam 5 bin 702 adet cep telefonu, yeşil reçeteli ilaçların da aralarında bulunduğu 692 adet ise ilaç bulundu.

Dublör tırlı 38 milyonluk kaçakçılığa Gümrük Muhafaza engeli
Dublör tırlı 38 milyonluk kaçakçılığa Gümrük Muhafaza engeli
Dublör tırlı 38 milyonluk kaçakçılığa Gümrük Muhafaza engeli
Dublör tırlı 38 milyonluk kaçakçılığa Gümrük Muhafaza engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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