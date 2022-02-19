Dublör kullanan dolandırıcı çetesi çökertildi

Gaziantep'te sahte kimlik ve dublör kullanarak 50 milyon TL'lik bir dolandırıcılığa imza atmak isteyen biri kadın 3 kişilik çete polis tarafından yapılan operasyon ile çökertildi.

Gaziantep'te 15 Şubat 2022 tarihinde Şahinbey Tapu Müdürlüğünde meydana gelen yaklaşık 50 Milyon TL değerindeki arsanın sahte kimlik ve dublör kullanılmak suretiyle A.Z. isimli şüpheli şahsın üzerine geçirmeye çalışan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında arsa devir işlemleri için sahte kimlik kullanan dublör M.Y, söz konusu arsayı üzerine almaya çalışan A.Z ve bu şahıslara aracılık yaptığı tespit edilen Ö.B isimli 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılıkta dublör yöntemine dikkat

Türkiye'de yeni bir yöntem olan dolandırıcılıkta dublör kullanımı ilk kez 26 Kasım 2021 tarihinde yine Gaziantep'te ortaya çıkmış, yaklaşık 3 ay önce meydana gelen olayda bir vatandaşın e-Devlet şifresini çalan dolandırıcılar dublör kullanıp vatandaşın arsasını satmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalanmıştı. F.D. isimli vatandaşın e-Devlet şifresini ele geçiren 4 şahıs, F.D.'ye benzeyen bir dublör de kullanarak, F.D.'ye ait 5 buçuk dönüm arsayı satmak isterken Şahinbey Tapu Dairesinde gerçekleştirilen operasyon ile yakalanmış, dolandırıcıların arsa satışı için bir kişiden de 100 bin lira kaparo aldıkları belirlenmişti.

Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa