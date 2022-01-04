Dublin nerede? İrlanda nerede, nasıl gidilir?

Dublin nerede? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkenin doğu kıyısının ortasında, Liffey Nehri'nin ağzında, Dublin Kontluğu'nun merkezinde yer almaktadır. Viking yerleşimlerinin merkezi olarak kurulan şehir, Orta Çağ'dan beri İrlanda'nın başkentidir. Dublin hangi ülkede? Dublin'e nasıl gidilir?

DUBLİN NEREDE?

İrlanda'da bulunan şehir, ülkenin başkentidir. Yaklaşık 4,5 milyon olan İrlanda nüfusunun yaklaşık 2 milyonu Dubli·n'de yaşamaktadır. Dubli·n'de farklı milletlerden ortalama 500 bin insan yaşıyor olmasına rağmen, söz konusu insanlar arasındaki Türk nüfusu oldukça azdır.

Ilıman bir iklime sahip olan Dublin kentini ziyaret etmek için en uygun dönem yaz aylarıdır. Türkiye'den Dublin kentine direkt uçuş bulunmaktadır.

BBC'nin 2003 yılında, Avrupa genelinde 112 kent ve kırsal kesimden, 11.200 kişiye uyguladığı bir ankette, Dublin, Avrupa'nın yaşanacak en iyi başkenti, İrlanda ise Avrupa'nın en mutlu ülkesi seçilmiştir. Dublin, yılda dört milyonun üzerinde ziyaretçisiyle, Paris ve Londra'dan sonra Avrupa'da en çok ziyaret edilen başkenttir.

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