Dubleksin çatısı yandı
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Dubleksin çatısı yandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dubleksin çatısında çıkan yangında, kullanılamaz hale geldi.

31.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:57
Dubleksin çatısı yandı

'in ilçesinde dubleksin çatısında çıkan yangında, kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, yangın 15.00 sıralarında Şahinderesi Mahallesi Güleç Evler Sitesi'nde meydana geldi. H.Ç.'e ait 3 katlı dubleksin çatı katında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bir anda bütün çatıyı sardı. Edremit İtfaiye Amirliği ile Altınoluk Müfreze ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürülürken çatı katı kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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