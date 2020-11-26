Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
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Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti

26.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:11

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir lisede öğretmenlik yapan Hatice Bozyurt idaresindeki otomobil duble yolda kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen farklı bir otomobil ile çarpıştı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir lisede öğretmenlik yapan Hatice Bozyurt idaresindeki otomobil duble yolda kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen farklı bir otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazadan birkaç dakika önce radara girdiği tespit edilen ve kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğretmen Bozyurt hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.05 sıralarında Adapazarı-Korucuk duble yolu Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Camili istikametinden Adapazarı istikametine seyir halinde olan ve Milli Eğitim personeli olduğu öğrenilen Hatice Bozyurt idaresindeki 54 ZS 988 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelmekte olan ve karantina süreci yeni biten ve hastaneye gitmek için yola çıkan Turgut Ö. idaresindeki 54 SC 445 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı.

Kafa kafaya çarpışan otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, araç içerisinde sıkışan Turgut Ö. olay yerine sevk edilen itfaiye erlerince kurtarıldı. Kazada ağır yaralanan Hatice Bozyurt ile diğer yaralı Turgut Ö. bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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LİSE ÖĞRETMENİ HAYATINI KAYBETTİ Kontrolden çıkan Hatice Bozyurt idaresindeki 54 ZS 998 plakalı aracın, polis ekiplerince Sebahattin Zaim Bulvarı üzerine kurulan radara girdiği de tespit edildi. 18 yıl önce öğretmenlik görevine başladığı öğrenilen, Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğretmeni olarak görev yapmakta olan 40 yaşındaki Hatice Bozyurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(Burak Can Tokyürek/İHA)

Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Lise öğretmen feci kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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