Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, D010 karayolunun Karasu ilçesi Karasu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu istikametinden Kocaali istikametine seyir halinde olan Şenol T. yönetimindeki 54 ADN 064 plakalı BMW marka otomobil ile Maden Deresi istikametinden Karasu istikametine dönmek için kavşağa girmekte olan ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu Ufuk B. idaresindeki 34 GU 7852 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Ufuk B. yönetimindeki otomobilde bulunan Aysel B., Mehmet Emin Ç., Yadigar Ç. ve Şeyma Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kocaali Amirliği ekiplerince yaralılar bulunduğu araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün

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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk toplam 4 yaralı - Haberler
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