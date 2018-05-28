Dubaili Dev Şirket, Tek Seferde 400 Uçak Sipariş Etti

Uçak kiralama işinde dünyanın en büyüklerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Dubai Aerospace Enterprise (DAE) tam 400 ticari yolcu uçağı alımı için Airbusve Boeing ile görüşüyor. Devlet kuruluşu olan DAE, söz konusu 400 adetlik alım için tek koridorlu jetleri düşünürken ağırlık Airbus A320 ailesi ve Boeing 737 Max serisi öne çıkıyor. Bazı kaynaklara göre sipariş iki firma arasında bölüştürülebilir.

400 UÇAK İÇİN 40 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

400 uçaklık alımın maddi büyüklüğü liste fiyatı üzerinden hesaplandığında 40 milyar doların üzerine çıkabilir ancak bu denli büyük alımlarda üreticilerin özel fiyatlar verdiği biliniyor.

DAE üst düzey yöneticisi Firoz Tarapore ise henüz tatmin edici bir fiyat alamadıklarını söyledi.

Öte yandan Fransa merkezli Airbus ve ile ABD'li Boeing'in teslim edilmeyi bekleyen yüklü siparişlerden dolayı siparişte zorluk yaşanabileceği ve DAE'nin siparişi olan bir başka leasing firmasını satın alarak bu yolla genişleme sağlayabileceği de "mantıklı bir alternatif" olarak değerlendirildi.

57 ÜLKEDE 117 HAVA YOLUYLA ÇALIŞIYOR

DAE, daha önce İrlandalı AWAS'ı satın alıp portfolyosunu üçe katlayarak 400 uçağa çıkarmış ve 14 milyar dolar değerinde bir filoyla dünyada ilk 10 sıraya girmişti. DAE, dünya genelinde 57 ülkede 117 hava yolu şirketiyle çalışıyor.