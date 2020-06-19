Dubai'ye uyuşturucu sevk eden Ürdünlü sanığa 7 yıl hapis
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Dubai'ye uyuşturucu sevk eden Ürdünlü sanığa 7 yıl hapis

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Dubai'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ürdünlü Salam Nabeel (25), 7 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dubai'ye uyuşturucu sevk eden Ürdünlü sanığa 7 yıl hapis
19.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:04

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Dubai'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Ürdünlü Salam Nabeel (25), 7 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, geçen yıl düzenledikleri operasyonda, Dubai'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen Ürdünlü 2 şüpheliyi, yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar kaçak nargile tütünü, metamfetamin, esrar ile tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden Salam Nabeel tutuklanırken, diğeri sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı. Nabeel hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. 

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına, tutuklu sanık Salam Nabeel, avukatıyla birlikte katıldı.Dubai'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddiasını reddeden Salam Nabeel, kendisine iftira atıldığını söyledi. Nabeel, "Bu ilacı doktor gözetiminde alıyordum. İlacın Türkiye'de sakıncalı olduğunu bilmiyordum. Başka yerden aldığıma dair bir delil de yoktur. 10 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, Ürdünlü sanığı 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 7 yıl 2 ay hapis ile 14 bin 220 lira para cezasına çarptırdı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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