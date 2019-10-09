Dubai Vizesi Alarmda!

09.10.2019 15:21

İLANDIR

2020 Dubai Expo'yu 3 milyonun üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Dubai için dünya fuarı gösteri ve mimari hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da ziyaretçilerin kafasını "Dubai vizesi nasıl alınır" sorusu kurcalıyor.

Dubai vizesi elektronik vize olarak az evrakla, kısa sürede temin edilebilen bir vize olarak biliniyor. Türkiye genelinde yüzlerce seyahat acentesi Dubai için vize başvurusu yapabildiğini iddia etse de Dubai vizesi işlem süreci ile ilgili birtakım bilinmeyen gerçekler bulunuyor. Milyonlarca yabancı iş insanının ve girişimcinin ziyaret etmesi beklenen EXPO Fuarı döneminde, Dubai vize başvurularında yaşanacak olağanüstü yoğunluğa karşı Dubai e-vizelerinin yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri İkamet ve Yabancılar Genel Müdürlüğü resmi vize servis sağlayıcılarına tahsis edilen kota/kontenjan dâhilinde alınabildiğine özellikle dikkat etmek gerekiyor.

Dubai vizesi kota/kontenjan sınırlılığı problemi, Dubai vize başvurularının yoğunlaştığı dönemlerde Türkiye'den uçan yolcuların ellerinde "onaylı" Dubai e-vize belgeleri olsa dahi Dubai Uluslararası Havalimanı pasaport kontrol noktalarında sorun yaşayabilecekleri anlamına geliyor. Tam da bu nedenle vize başvuru sahiplerinin, Türkiye'den başvuru yapacakları seyahat acentesini seçerken bilinçli ve özenli hareket etmeleri gerekiyor. Bu nedenle Dubai için vize başvurusunda bulunacakların Dubai tarafı işleyiş sürecini iyi kavramaları adına birkaç anektodun altını çizmek istedik:

Dubai için elektronik vize çıkarma yetkisine sahip tek kurum "Dubai Göçmenlik Ofisi" olarak bilinen Birleşik Arap Emirlikleri İkamet ve Yabancılar Genel Müdürlüğü'dür. Dubai Göçmenlik Ofisi, Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti'nin resmi bir parçasıdır. Dubai Yabancılar Genel Müdürlüğü'nün yetkili vize sağlayıcısı da Emirates'e bağlı Dnata-Marhaba Grubu'dur. Bu sebepten ötürü Dnata Grubu'nun dolaylı olarak Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet Ailesi'ne bağlı olduğunu ve Birleşik Arap Emirlikleri iştirakı olarak vize servis sağlayıcılığı hizmeti verdiğinin altını çizmiş olalım. Devlet temsilciliği olduğu için Dnata Dubai Vize Merkezi'nin vize kotası/kontenjanı bulunmamaktadır.

Ancak Dubai menşeli diğer servis sağlayıcıları için aynı durum söz konusu değildir. Dubai Vize Merkezi dışındaki diğer vize servis sağlayıcılarına ülkeye soktukları turist sayısı kadar vize çıkarabilme kotası/kontenjanı verilir. Dubai'de faaliyet gösteren vize servis sağlayıcıları yalnızca kontenjanların müsaitliği doğrultusunda vize alabiliyor. Aslında Türkiye'deki hiçbir seyahat acentesi kendi vizesini sağlamıyor, bütün seyahat acenteleri Dubai menşeli Göçmenlik Ofisi ile anlaşmalı firmalar aracılığıyla vize alıyor.

Vizelerin sistem girişleri Türkiye'den yapılmıyor. Dubai'deki servis sağlayıcının ne zaman kontenjanı olursa vize, o sürede işlem görüyor. Standart süreçte 2 Dubai iş günü içerisinde alınan Dubai vizesinin çıkış süresi başvurunun yapıldığı seyahat acentesine bağlı olarak kontenjan yetersizliği sebebiyle birkaç haftayı bulabiliyor.

Dubai Vize Başvurusu Yapacağınız Firmayı İyi Seçin

3 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlamayı bekleyen EXPO yaklaşırken, Türkiye'deki firmalar kota yarışına girdi. 500, 1000, 1500 gibi sınırlı sayıda verilen kotaların, EXPO Fuarı zamanında ziyaretçi sayısına yetmeme ihtimaline karşı Türkiye'deki seyahat acentelerinin birbirleri arasında kota transferi ayarlamaya çalışıyor. Dubai menşeli anlaşmalı şirketlerin kendi kotası yetmeyince diğer vize servis sağlayıcılarının kotalarını satın alarak vizeleri onaylatmaya çalışan acenteler, bilinçsiz işleyiş süreciyle Dubai vize başvurusunda bulunan kişilerin durumunu riske atmaya devam ediyor. Göçmenlik Ofisi kontenjanı dâhilinde değerlendirilmemiş kişilerin durumları ülke girişlerinde sorun olabiliyor.

Dubai Vize Merkezi'ne ödeme yapıldığında fatura ve voucher belgesi alınıyor. Türkiye'deki acenteler kendi hizmet sağlayıcılarına Dubai vize ücreti bedelini iletseler de hizmet sağlayıcıları vizenin parasını arka planda ödemedikleri sürece Dubai sınır kontrollerinde yolcuların geçişlerine izin verilmeyebiliyor. Dolayısıyla başvuru sahiplerinin güvenilir bir firma ile başvurularını gerçekleştirmeleri büyük önem arz ediyor.

Özetlersek, Dubai vizeleri yalnızca ve yalnızca BAE Yabancılar ve İkamet Genel Müdürlüğü vize hizmeti sağlayıcılarının Türkiye'deki seyahat acenteleriyle yaptıkları iş birliği neticesinde alınmaktadır. Türkiye'deki seyahat acenteleri, Dubai menşeli vize sağlayıcıları ile sağlam ilişki içerisinde değilse vize başvurularınız tehlike altında kalacaktır. Dubai Uluslararası Havalimanı'nda kapıda kalma durumunuz söz konusu olabilir. Bu nedenle Dubai vizelerinizi güvenilir şirketlerden ve 7/24 ulaşabileceğiniz şirketlerden temin etmeye dikkat ediniz. Dubai Havalimanında yaşayabileceğiniz sancılı süreç boyunca başvuruyu gerçekleştirdiğiniz seyahat acentesinden muhatap bulamazsanız ve işlemlerinizi hızla gerçekleştiremezseniz ne yazık ki sınırdan geçişinize izin verilmeyecektir.

Hemen hemen her web sitesinde yazan "yetkili acente" ibaresi yanılsamasına aldanmayarak yalnızca güvenli ve köklü şirketlere başvuruda bulunmanız havalimanında beklemediğiniz durumlarla karşılaşmanızın önüne geçecektir.

Sınır kontrolünde istenmeyen bir durumla karşılaşmamak adına önleminizi Türkiye'den almanızı, Dubai vizesi konusunda bu gibi pek bilinmeyen durumlara karşı dikkatli olmanızı ve kota durumunu göz önünde bulundurmanızı öneririz.

Kota/kontenjan sınırlılığı bulunmayan tek resmi vize servis sağlayıcısı olan Dnata Group Türkiye iştirakı ile anlaşması bulunan seyahat acentesi Euroasia GVS'dir. 13 ilde 40'dan fazla çalışanıyla hizmet veren Euroasia GVS'ye yapılan vize başvurularında kota sorunu yaşanmamaktadır. Firma, Türkiye'nin en büyük vize sağlayıcılarından biridir, 1 ayda ortalama 1000 vize almaktadır. En son teknolojileri kullanarak vize başvurularını gerçekleştirmeye çabalayan, kaliteden ödün vermeyen vize servisi yolcularına konforlu bir hizmet sunabilmek, işlemlerini kolaylaştırabilmek ve süreci kısaltabilmek adına çabalamaktadır.

Dubai Marhaba Servisi'ni Önceden Ayarlayan Kazanıyor

Havayolu şirketi fark etmeksizin Türkiye'den Dubai kalkışlı seferlerin çoğu gece 2.00-3.00 gibi geç saatlerde Dubai Uluslararası Havalimanı'na iniş gerçekleştiriyor. Bu saatlerde imkânlar kısıtlı olduğundan havalimanında pasaport kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor ve yolcuların otellere transferlerinde zorluklar yaşanıyor. Emirates'e bağlı Dubai Vize Merkezi, havalimanı kontrol noktalarında oluşan yoğunluğa karşı "Marhaba Services" hizmetini yıllardır uyguluyor.

Dubai Marhaba Servisi, uluslararası bir karşılama hizmetidir. Marhaba Servisi içerisinde yalnızca "karşılama" hizmeti yoktur. Pasaport kontrol noktalarından hızlı geçişten, otel transferine; bagaj hizmetlerinden aile boyu konfor paketlerine kadar pek çok hizmeti kapsamaktadır.

"Dubai Marhaba Servisi" karşılama hizmetleri en fazla Dubai Uluslararası Havalimanı'nda pasaport kontrolünde beklemeden hızlı geçiş imkanı tanıdığı için tercih edilmektedir. Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) uluslararası yolcu taşımacılığı ve kargo taşımacılığı konusunda dünyanın en işlek havalimanlarından biridir. Havalimanında beklemeden direkt olarak Dubai hızlı geçiş, marhaba services ile mümkün hale getirilmiştir. Emirates Group, "Marhaba Services' hizmetini yıllardır uygulamaktadır. Ancak bu uygulama Türkiye'de pek bilinmemektedir. Oysa yabancı yolcular tarafından sıklıkla tercih edilen Marhaba Services'in saatlerce pasaport kontrol noktalarında beklemekten kurtaran kişiye özel, ayrıcalıklı bir hizmet olduğunu belirtmek, özellikle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda beklemek istemeyen ve aciliyeti olan T.C. vatandaşları için de faydalı olacaktır.

Euroasia GVS'nin web sitesinden Dubai vizesi için gerekli evraklarlistesini görüntüleyebilir, "Dubai Marhaba Services" hizmetini vizenize ek olarak satın alabilirsiniz. Dubai Vis, Dubai Sis gibi adlarla da anılan Marhaba Services hizmetleri, kişinin talebine göre Bronz, Gümüş, Elit, Altın ve Aile Paketi gibi farklı kategorilere ayrılıyor. Dubai Havalimanı'nda güvenlik ve pasaport kontrol noktalarından hızlı geçiş imkanı tüm kategoriler için standart hizmet iken tercih edilen ek pakete bağlı olarak verilen hizmetlerin çeşitliliği de artıyor.

Dubai Uçuşunuzdan Önce Bunlara Dikkat Edin

Dubai Vize Merkezi Türkiye temsilcileriyle bir iş ortaklığı içinde olmayan seyahat acentelerinin başvuruyu birkaç aracıyla gerçekleştirilmesi, Dubai vize ücreti için talep edilen meblağlarda dalgalanmalara neden olmaktadır. Değerlendirme süreci ve işleyiş aynı olmasına rağmen Dubai vize fiyatlarının geniş bir skalaya yayıldığını görebilmek, web üzerinden yapılacak küçük bir araştırmayla mümkündür.

Dubai için en çok tercih edilen vize 60 gün içerisinde 28 gün kalış hakkı tanıyan, tek girişli vizenin fiyatı 100 USD- 140 USD arasındadır. Dubai vize ücreti başvurunun yapıldığı seyahat acentesine bağlı olarak değişir.

Dubai (BAE) vizesi değerlendirme sürecinde, başvuru sahibinin genel durumu ve göndermiş olduğu belgeler incelenir. Pasaport görüntüsünün geçerliliği kontrol edilir. (Birleşik Arap Emirlikleri vize başvurusu için pasaportların en az 6 ay geçerliliğe sahip olması gerekmektedir). Herhangi bir eksiklik olmaması durumunda, Dubai vize başvurunuz incelenmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri Yabancılar ve İkamet Genel Müdürlüğü'ne sevk edilir.

Birleşik Arap Emirliği Yabancılar ve İkamet Genel Müdürlüğü tarafından güvenlik incelemesine alınan vize başvurusu ortalama 2-3 Dubai iş günü içerisinde neticelenmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri vize başvurusunun resmi yetkililer tarafından onaylanıp onaylanmayacağı hususundaki yegâne karar yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri Yabancılar ve İkamet Genel Müdürlüğü'ne aittir.

Dubai vizesi kolay alınır mitine karşı, vize hizmetin sağlanabilmesi için tahmin ettiğinizden daha fazla emek verildiğini hatırlatmak istedik. Zamanı ve vize ücretini riske atmadan doğru başvuru yapmak isteyenlerin, Birleşik Arap Emirlikleri resmi vize servis sağlayıcısı Türkiye temsilcisi ile ortaklığı bulunan firmaları tercih etmesini öneririz.