Dubai Uluslararası Havalimanı'nda salgın nedeniyle kapatılan terminal açılıyor
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Dubai Uluslararası Havalimanı'nda salgın nedeniyle kapatılan terminal açılıyor

Dubai Uluslararası Havalimanı'nda salgın nedeniyle kapatılan terminal açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dubai Uluslararası Havalimanı'nda yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan yıllık 18 milyon yolcu kapasitesine sahip Terminal 1 yeniden açılıyor.

Dubai Uluslararası Havalimanı'nda yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan yıllık 18 milyon yolcu kapasitesine sahip Terminal 1 yeniden açılıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) normalleşme süreci kapsamında Dubai Uluslararası Havalimanı'nda Covid-19 salgını nedeniyle kapatılan bölümler yeniden açılıyor. Salgına yönelik tedbirler kapsamında 15 aydır kapalı bulunan havalimanındaki Terminal 1 Perşembe günü yeniden açılacak. Yıllık 18 milyon yolcu kapasitesine sahip olan terminalin açılmasıyla 40'tan fazla uluslararası havayolu seferlerini gerçekleştirecek.

Öte yandan, Dubai'de yetkililer Nijerya, Güney Afrika ve Hindistan'dan gelen yolculara yönelik kısıtlamalarının da gevşetileceğini açıkladı. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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