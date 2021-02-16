Dubai Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi hukukçu Ali Çetinkaya vefat etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaklaşık 10 yıldır uluslararası ticaret hukuku alanında danışmanlık yapan, Dubai Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çetinkaya yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Dubai'de 49 yaşında hayatını kaybeden Çetinkaya, uluslararası tahkim, uluslararası kamu hukuku (mukayeseli savaş hukuku), uluslararası güvenlik stratejileri ve terör konularında çalışmalar yaptı.

Anadolu Ajansında (AA) analizleri de yayımlanan Çetinkaya, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yanı sıra BAE Türkiye dış misyonlarının avukatlığını yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan ve İngilizce ve Arapça bilen Çetinkaya, Dubai Uluslararası Tahkim Merkezinde (DIAC) kayıtlı hakem ve üyeydi.

Dubai Ticaret Odası ve Londra Üniversitesinin düzenlediği Uluslararası Ticari Tahkim ve Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Münazaaların Çözümünde Tahkim Eğitimi alan Çetinkaya, yaklaşık 10 yıldır BAE'de uluslararası ticaret hukuku alanında danışmanlık yapmakta ve hukuki çalışmalarını sürdürmekteydi.

Çetinkaya'nın, Hukuk ve Uluslararası Kamu ve Hususi Hukuku, Mukayeseli Hukuk ile ilgili birçok çalışması bulunuyor.

Çetinkaya'nın çalışmaları arasında Prof. Dr. Muhammet Tahir'in İslam ve Batı Ceza Hukuku Felsefesinin Türkçeye tercümesi, Zafer İshak Ensari'nin İslam Hukukunun Küfe'de İlk Dönem Gelişimi adlı doktora tezinin Türkçeye tercümesi, "D-8 Developing Countries" kitabının İngilizceye tercümesi, Diplomatik Dokunulmazlık başlıklı İngilizce bilimsel makale, Dünyadaki Başlıca Hukuk Sistemleri Üzerine Okumalar başlıklı bilimsel makale, Amerika'nın Irak'ı İşgali, Uluslararası Hukuk ve Savaş Hukuku açısından bir değerlendirme, İnsan Hakları ve Savaş Hukuku konularında çeşitli insan hakları örgütlerine yapmış olduğu insan hakları rapor tercümeleri ve Türkçe olarak basılmış Dubai/BAE Yatırım Rehberi adlı kitabı da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan