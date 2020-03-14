Dubai Şeyhinin lüks yatı Bodrum'da Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metre uzunluğundaki "Radiant" isimli mega lüks motor yatı, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metre uzunluğundaki "Radiant" isimli mega lüks motor yatı, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştırıldı.

Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı da olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yata yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi. Limana gidilen yolda park halindeki 15 tankerle, Socar'ın Aliağa tesislerinden 450 bin litre yakıt getirildiği ve bunun için 2 milyon 200 bin lira ödeneceği öğrenildi.

Koronavirüs için önlemler alındı

Akıntürk Petrol firmasınca gerçekleştirilen ikmal öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulandı. Önlemler alınmasının ardından tankerlerin iskeleye girişine izin verildi. Yatta giriş çıkış olmaması için alınan önlemler kapsamında iskele kamera yerleştirildi. İkmalde görev alanlar maske takıp eldiven giydi. Gece yarısını geçebileceği belirtilen ikmalin tamamlanmasının ardından yatın ilçeden ayrılarak yurt dışına çıkması bekleniyor.

110 metre uzunluğundaki yatın özellikleri

10 kabinde 20 kişinin konaklayabildiği ve 44 mürettebat taşıma kapasitesine sahip yatta, jakuziler, spor salonu, sinema, spa, çalışma odası, asansör, helikopter pisti ve jet-skiler yer alıyor. 110 metre uzunluğunda ve yüksek güvenlik özellikleri bulunan yatın, yaklaşmakta olan saldırganların kulak zarlarını patlatabilecek düşük frekanslı ses dalgalarını ateşleyen bir sonik silah cephanesi ve 100 metreden daha fazla yaklaşan bir botu batırabilen bir askeri su topu ile donatıldığı öğrenildi.

Yatta ayrıca acil durumlar için turbo motorları sayesinde 75 knot hızla gidebilen güvenlik botu da bulunuyor.

Kaynak: AA