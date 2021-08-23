Dubai polisi, 1 yılda araçta kilitli bırakılan 39 çocuğu kurtardı
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Dubai polisi, 1 yılda araçta kilitli bırakılan 39 çocuğu kurtardı

Dubai polisi, 1 yılda araçta kilitli bırakılan 39 çocuğu kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dubai polisi 1 yıl içerisinde araç içerisinde bırakılan 39 çocuğu kurtardıklarını açıkladı.

Dubai polisi 1 yıl içerisinde araç içerisinde bırakılan 39 çocuğu kurtardıklarını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde polis, bu yıl araç içerisinde kilitli bırakılan 39 çocuğu kurtardıklarını açıkladı. Polis genellikle ebeveynlerin alışverişe giderken çocukları araçta çocuklarını bıraktıklarını ve araçlarda kilidin devreye girmesiyle çocukların araçta mahsur kaldığını söyledi. Güneşe maruz kalan araçlardaki sıcaklığın 60 dereceye kadar yükselebileceğini dile getiren polis, çocukların bu nedenle bilinç kaybı yaşayabileceği, oksijensiz kalarak hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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