Dubai'nin yapay adaları sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor
Dubai ana karasından 4 kilometre uzakta Dünya Dubai, gezegenin haritasını çizen insan yapımı adaların bir koleksiyonunu oluşturuyor. Adalar, uzaydan da görülüyor.
28.02.2020 20:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:05
Dubai ana karasından 4 kilometre uzakta 'Dünya Dubai', gezegenin haritasını çizen insan yapımı adaların bir koleksiyonunu oluşturuyor. Adalar, uzaydan da görülüyor.
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Kaynak: Euronews.com