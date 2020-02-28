Dubai'nin yapay adaları sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor
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Dubai'nin yapay adaları sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor

Dubai ana karasından 4 kilometre uzakta Dünya Dubai, gezegenin haritasını çizen insan yapımı adaların bir koleksiyonunu oluşturuyor. Adalar, uzaydan da görülüyor.

28.02.2020 20:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:05
Dubai'nin yapay adaları sürdürülebilirlik ve lüksü bir araya getiriyor

ana karasından 4 kilometre uzakta 'Dünya Dubai', gezegenin haritasını çizen insan yapımı adaların bir koleksiyonunu oluşturuyor. Adalar, uzaydan da görülüyor.


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Kaynak: Euronews.com

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