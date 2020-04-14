Dubai'nin eski sanayi bölgesi, bugünün önde gelen sanat merkezi oldu Bir zamanlar sadece bir sanayi bölgesi olan El Koz şimdi Dubai’nin sanat merkezi.Bölgedeki ambar duvarlarının arkasında dünya standartlarında bir sanat gizli. Nerede sanat varsa, orada hayat vardır ve burada hayat oldukça canlı.

Bir zamanlar sadece bir sanayi bölgesi olan El Koz şimdi Dubai'nin sanat merkezi. Bölgedeki ambar duvarlarının arkasında dünya standartlarında bir sanat gizli. Nerede sanat varsa, orada hayat vardır ve burada hayat oldukça canlı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com