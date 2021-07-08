Dubai limanındaki patlamanın nedeni yanıcı madde içeren konteynerler olabilir
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Dubai limanındaki patlamanın nedeni yanıcı madde içeren konteynerler olabilir

Dubai limanındaki patlamanın nedeni yanıcı madde içeren konteynerler olabilir
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda demirli gemide meydana gelen patlamanın nedeninin bazı konteynerlerde bulunan yanıcı maddelerin olabileceği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Cebel Ali Limanı'nda demirli gemide meydana gelen patlamanın nedeninin bazı konteynerlerde bulunan yanıcı maddelerin olabileceği belirtildi.

Dubai Polis Müdürü Abdullah Halife el-Marri, Dubai TV'ye yaptığı açıklamada, elde edilen ilk bulgura göre gemideki 130 konteynerden 3'ünde yanıcı madde bulunduğunu, patlamaya da bu konteynerlerden birinin neden olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Marri, gemide radyoaktif maddeye rastlanmadığını, patlamanın ardından çıkan yangının tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

BAE'nin en önemli limanlarından Cebel Ali Limanı, Dubai kent merkezinin 30 kilometre uzaklığında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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