Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor
13.12.2020 21:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:10
ABU Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından Dubai'den İstanbul'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.
ABU Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından Dubai'den İstanbul'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.
Merkezi Dubai olan Flydubai Şirketi yaptığı açıklamada, Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.
Açıklamada, seferler için bilet satış işlemlerinin başladığı kaydedildi.
Flydubai, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu