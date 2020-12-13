Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor
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Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor

13.12.2020 21:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:10
Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor

ABU Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından Dubai'den İstanbul'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.

ABU Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından Dubai'den İstanbul'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.

Merkezi Dubai olan Flydubai Şirketi yaptığı açıklamada, Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, seferler için bilet satış işlemlerinin başladığı kaydedildi.

Flydubai, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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