Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor

ABU Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 9 aylık aranın ardından Dubai'den İstanbul'a uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.

Merkezi Dubai olan Flydubai Şirketi yaptığı açıklamada, Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerinin 17 Aralık'tan itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, seferler için bilet satış işlemlerinin başladığı kaydedildi.

Flydubai, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul seferlerini 17 Mart 2020'de durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu