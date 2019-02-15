Dubai Havalimanında Uçuşlara 'Drone' Engeli
Dubai Havalimanı'nda şüpheli 'drone' hareketi nedeniyle yerel saatle 10: 13 ve 10: 45 arasında durdurulan uçuşlar, yeniden başladı.
Dubai Havalimanı'nda şüpheli 'drone' hareketi nedeniyle yerel saatle 10: 13 ve 10: 45 arasında durdurulan uçuşlar, yeniden başladı.
Dubai Havaalanı'nda sabah saatlerinde drone tespitinin ardından bir pist uçuşlara kapatıldı. Bir çok uçuşun iptalinin ardından havalimanı basın ofisi, uçuşların normale döndüğünü duyurdu.
Kaynak: DHA