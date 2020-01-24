Dubai Havaalanı'nda tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı
Haberler » Dünya » Dubai Havaalanı'nda tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı - Haberler

Dubai Havaalanı'nda tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı

Dünyada her yıl 300 milyon tondan fazla plastik üretiliyor ve plastikten oluşan atıklar çevrenin en büyük tehditlerinden biri haline geldi.

24.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:48

Dünyada her yıl 300 milyon tondan fazla plastik üretiliyor ve plastikten oluşan atıklar çevrenin en büyük tehditlerinden biri haline geldi. Bu soruna karşı da , çözümler üreten örnek bir kent olmak istiyor.

Ocak 2020'den beri Dubai Havaalanı'nda tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Dubai Havaalanı'nda tek kullanımlık plastik ürünler yasaklandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri