Dubai Gulfood 2022'de Türk markalarına yoğun ilgi

Dubai Gulfood 2022'ye katılan firmaların stantlarını ziyaret eden TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya fuarın ilk gününde Türkiye'den katılan markalara yoğun ilgi olduğunu ifade ederek "Markalarımıza olan ilgi ve yoğun ziyaretçi trafiği bizleri memnun etmiştir" dedi.

Son iki yıldır katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla beklenenleri karşılayamayan Dubai Gulfood bu yıl ilk günden itibaren dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen on binlerce konuğu ağırlıyor. Beş bin civarında ki katılımcı firmalar arasında yer alan 182 Türk firmasının stantları beklenenin de üzerinde ziyaretçi akınına uğruyor. TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve beraberindeki heyet fuarın birinci gününde Türk firmalarını ziyaret ederek firma yetkililerinden fuarla ilgili bilgiler aldı. Stantlara yoğun ilgiden memnun olan Türk firma yetkilileri 2022 yılında beklenenin üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını ifade ediyor.

"Türk firmalarına ziyaretçi akını"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya "Pandemi sürecinde son iki yıldır fuara katılım gibi ziyaretçi sayısında da önemli düşüş gözlemiştik. Ancak Dubai Gulfood 2022'in ilk gününde gördüğümüz ziyaretçi akını gerek bizleri gerekse firma yetkililerimizi memnun etmiştir. Sektörümüzle ilgili olarak bütün ürünlerimizin dünya standartlarında ziyaretçilere sunulması elbette büyük önem taşımaktadır. Üretici firmalarımız dünya pazarlarında önemli bir güven trendi yakalamış olup bunu sürdürebilmek için daha çok dikkatli olacağız" dedi.

Ortadoğu ve Afrikalı ziyaretçiler çoğunlukta

Dubai Gulfood'un Afrika ve Ortadoğu ülkelerine hakim bir noktada bulunmasından kaynaklanan önemli bir pazar bulunduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Altunkaya "Dubai Ortadoğu ve Afrika'ya açılan önemli bir ticaret üssüdür. Fuardaki ziyaretçi profili de bunu doğrulamakta, Afrika ve Ortadoğlu ziyaretçilerin yanı sıra ABD, AB ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri'nden gelen ziyaretçiler de dikkat çekmektedir. Sektörümüzle ilgili olarak 2022 hedefimizi Türkiye geneli için 11 milyar dolar olarak belirledik. Yılın ilk ayındaki artan ihracatımız ve bugün fuardaki izlenimlerimiz bu hedefi kolaylıkla yakalayacağımızın habercisidir. Bütün sektör temsilcilerimize ve firma yetkililerine güzel bir fuar geçirmelerini temenni ediyorum. Bizler fuar süresince firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP