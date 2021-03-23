Dubai Emirliği 5 yıllık dış ticaret hedefini 164 milyar dolar artırdı
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Dubai Emirliği 5 yıllık dış ticaret hedefini 164 milyar dolar artırdı

23.03.2021 20:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:21
Dubai Emirliği 5 yıllık dış ticaret hedefini 164 milyar dolar artırdı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Dubai hükümetinde değişikliğe giderek 5 yıllık ticaret hacminin 545 milyar dolara çıkarılması planını onayladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Dubai hükümetinde değişikliğe giderek 5 yıllık ticaret hacminin 545 milyar dolara çıkarılması planını onayladı.

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Dubai Emirliğinde yeni gelişim sürecine hazırlık için hükümet yapılanmasında bazı değişiklikler yapıldı.

Bu kapsamda Dubai Ticaret Odası ve Dubai Ticaret Endüstrisi yeniden yapılandırıldı. Bu kurumların, "Dubai Ticaret Odası, Dubai Dünya Ticaret Odası ve Dubai Dijital Ekonomi Odası" olmak üzere 3 bölüme ayrıldığı ifade edildi.

Haberde Emir Al Maktum'un ayrıca Dubai'nin 5 yıllık ticaret hacminin 381 milyar dolardan 545 milyar dolara çıkarılmasını öngören ekonomi planını da imzaladığı aktarıldı.

Yeni kararlara ilişkin kısa bir açıklama yapan Al Maktum, "İleriye doğru hareket edemeyenler geride kalır. Geçmişteki başarılarına bağlı kalanlar da geleceklerini kaybedecek." ifadelerini kullandı.

Dış ticaret hacmini 5 yıllık plan kapsamında yaklaşık yüzde 43 yükselteceklerini söyleyen Al Maktum, hükümetin hava ve kargo nakliyat rotalarını da yüzde 50 civarında artırmak için çalışacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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