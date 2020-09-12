Dubai Emiriliği'ni yöneten Maktoum ailesine eski eşten videolu suçlama
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Dubai Emiriliği'ni yöneten Maktoum ailesine eski eşten videolu suçlama

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Emirliği'ni yöneten Maktoum ailesine mensup Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum (43), ayrı yaşadığı eşi tarafından çocuklarını kaçırmaya çalışmakla suçlandı.

Dubai Emiriliği'ni yöneten Maktoum ailesine eski eşten videolu suçlama
12.09.2020 14:33 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:37

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Emirliği'ni yöneten Maktoum ailesine mensup Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum (43), ayrı yaşadığı eşi tarafından çocuklarını kaçırmaya çalışmakla suçlandı. Sheikha Zeynab Javadli (29), sosyal medya hesabından yayınladığı videolarında kocasının görevlendirdiği kişiler tarafından evine baskın yapıldığını ve çocuklarının kendisinden alınmaya çalışıldığını söyledi.

Javadli, dokuz ay önce başka bir video yayınlamış ve eşinin çocuklarını kendisinden almak istediğini, evine "adamlarını göndererek baskı uyguladığını"  iddia etmişti. Geçen hafta yayınlanan videoda ise kocasının görevlendirdiği kişilerin, evine gelerek zorla çocuklarını kendisinden almaya çalıştığını ileri sürdü.

"DOKUZ AY BOYUNCA ZULÜM GÖRDÜM"Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum 2015 yılında evlenen Javadli, dokuz ay önce eşiyle yaşadığı kraliyet sarayından üç kızıyla birlikte taşındı. O günden beridir eşinin kendisini rahatsız ettiğini belirten Javadli videosunda "Çocuklarımı yabancılara veremem. Kanun yok. Yemek yok, su yok, hiçbir şey yok. Dokuz ay boyunca zulüm gördüm. Kapımı kıracaklar ve çocuklarımı kaçıracaklar" ifadelerini kullandı.   

 


Kaynak: DHA

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