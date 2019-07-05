Dubai'den Huda Kattan Forbes'un en başarılı kadın girişimcileri listesinde
490 milyon euro değerindeki International Beauty'de iş kadını olan Dubai merkezli Huda Kattan aynı zamanda sosyal medyada 37 milyon takipçisiyle önde gelen influencer'lar arasında.
Dubai merkezli International Beauty'de iş kadını olan Huda Kattan kendi ismiyle yarattığı marka ve aynı zamanda sosyal medyada 37 milyon takipçisiyle önde gelen influencer'lar arasında yer aldı.
Euronews ekibi olarak Huda Kattan'ın konuğu olduk. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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