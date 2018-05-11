Üzerinde Necati Şaşmaz'ın fotoğrafının olduğu 2 Milyon 500 Bin Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Dubai'den İstanbul'a gelen gemide yapılan aramada 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce alınan istihbarat üzerine Dubai'den İstanbul'a getirilecek konteynerler takibe alındı. Dubai'den yola çıkan bir gemi rotası boyunca takip edildi. İstanbul'da Haydarpaşa Limanı'na yanaşan gemi ekiplerce incelendi.

DEDEKTÖR KÖPEĞİ ROCKY BULDU

Konteynerlerin gümrük işlemleri tamamlanmadan sahte evraklar ibraz edilerek gümrüklü sahadan çıkarmaya çalışılması üzerine araçlar durduruldu. Dedektör köpeği "Rocky"nin tepki vermesi üzerine araçlar X-Ray taramasına alındı. Yapılan detaylı incelemede Ambarlı'da bulunan özel bir firmaya ait konteyner garajında aynı firmaya ait 2 konteynerin daha bulunduğu tespit edildi.

2 MİLYON 500 BİN PAKET KAÇAK SİGARA

Toplam 5 konteynerde yapılan aramalarda 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara ile gümrük işlemleri yapılmaksızın sokulmaya çalışılan 18 bin örtü ve 500 kıyafet ele geçirildi.

SİGARA PAKETİ ÜZERİNDE NECATİ ŞAŞMAZ'IN FOTOĞRAFLARI

Ele geçirilen sigaranın piyasa değerinin yaklaşık 23 milyon lira olduğu belirtildi. Ele geçirilen kaçak sigara paketlerinin bazılarında "Murad Alamdar" yazarken oyuncu Necati Şaşmaz'ın fotoğraflarının da olması dikkat çekti.