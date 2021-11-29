SİİRT (İHA) - Dubai'de yaşayan sunucu doğa harikası manzarayı görmek için Siirt'e geldi

SİİRT - Siirt'teki Botan Vadisi manzaralı delikli taş olarak bilinen Rasıl Hacar'ı ünlüler de ziyaret etmeye başladı.

Bölgede oluşan huzur ortamıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen Rasıl Hacar'a gelenler, delikli taşta çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Sosyal medyada Botan Vadisini gören sunucu Esra Nur Türker bu manzarayı yerinde görmek için Siirt'te geldi. Siirt'in tarihi mekanlarından delikli taş olarak bilenen kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Rasıl Hacar'ı Dubai'de yaşayan sunucu Esra Nur Türker de ziyaret etti.

Siirt'te gelerek Botan Vadisinin eşsiz güzelliğini görme fırsatını bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Türker, Siirt'teki doğa harikası güzelliklere hayran kaldığını söyledi. Türker, "Şu anda Botan Vadisindeyiz. Siirt'te geldim burayı çok merak ediyordum. Görmüş olduğumuz bu güzellikler Siirt'te. Kesinlikle herkesin görmesi gereken güzellikte bir yer. Burası Akdeniz kanyonlarını aratmayacak kadar mükemmel gözüküyor. Ülkemizin tüm illerini geziyorum daha öncede Siirt'te böyle bir manzara olduğunu bilmiyordum çok beğendim. Yılın belirli zamanlarını Dubai'de geçiriyorum. Bizim ülkemizin doğal güzellikleri hiçbir yerde yok. Kesinlikle herkesin görmesi gereken çok güzel bir yer burası. Dubai'deki arkadaşlarım ya da oradaki takipçilerim şu anda bu manzara karşısında o kadar çok soru soruyorlar ki kesinlikle herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Birazdan bu manzara karşısında çok güzel bir yemek yiyeceğiz, onları da sizlerle paylaşacağız" dedi.