Dubai'de uçan motorsikletle test sürüşü yapan polis memuru yere çakıldı
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Dubai'de uçan motorsikletle test sürüşü yapan polis memuru yere çakıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ülkesi Dubai'de uçan motorsiklet ile test sürüşü yapan polis memuru ölümden döndü.

Dubai'de uçan motorsikletle test sürüşü yapan polis memuru yere çakıldı
12.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:42
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ülkesi Dubai'de uçan motorsiklet ile test sürüşü yapan polis memuru ölümden döndü. Uçan motosikletle 30 metre havalanan polis iki kez gerçekleştirdiği test sürüşünde yere çakıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinden Dubai polis teşkilatına Mayıs aında gönderilen "uçan motosikletin" için Dubai'de test sürüşü töreninde faciadan dönüldü. Dubai'de acil durumlara müdahale etme girişiminin bir parçası olarak kullanılacak olan Hoversurf Scorpion S3 tipi uçan motosiklet ile test sürüşü yapan polis memuru ölümden döndü. İki kez deneme yapan polis memuru test sürüşü sırasında yere çakıldı.

ŞİRKETTEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA: LİMİTİ AŞTI

Şirketin kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uçan motorsikletin yerden maximum 5 metre yükselmesi gerekiyor. Polis memuru 30 metre yükseldi. Limiti aştığı için mekanik bir problem meydana geldi. Uçak motosikletin düşüşü bu nedenle oldu" ifadelerine yer verildi.Polis memurunun kazadan yara almadığı belirtildi.

- Kara

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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