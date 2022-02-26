Dubai'de süren Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğl'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı Rusya'yı yenerek altın...
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Dubai'de süren Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğl'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı Rusya'yı yenerek altın madalya kazandı.
Dubai'de süren Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Caner Aydın ve Nihat Türkmenoğl'ndan oluşan W1 Erkek Çiftler Takımı Rusya'yı yenerek altın madalya kazandı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor