Dubai'de plastik fabrikasında büyük yangın
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Dubai'de plastik fabrikasında büyük yangın

Dubai'de plastik fabrikasında büyük yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai kentindeki plastik fabrikasında yangın çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai kentindeki plastik fabrikasında yangın çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai kentindeki Jebel Ali bölgesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile fabrika alev topuna dönerken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi

Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yangında ölen ya da yaralana olmadığı aktarılarak, yangının söndürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Dubai Sivil Savunma ekibi, Jebel Ali'deki plastik fabrikasında çıkan yangını başarıyla söndürdü. Sahada görülen yoğun duman, plastik malzemelerden kaynaklanmaktadır" denildi. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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