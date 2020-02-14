Dubai'de nefes kesen yolculuk: Panoramik paramotor turu
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Dubai'de nefes kesen yolculuk: Panoramik paramotor turu

Dubai çöllerinde puslu bir sabah ve euronews muhabiri James paramotor turu yapmaya hazırlanıyor. Paramotor, üç tekerlekli bir bisiklet ve paraşütlü pervaneye güç veren bir motordan oluşuyor. Arkasında yedek bir paraşüt daha var.

14.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:02
Dubai'de nefes kesen yolculuk: Panoramik paramotor turu

çöllerinde puslu bir ve muhabiri James paramotor turu yapmaya hazırlanıyor.


Paramotor, üç tekerlekli bir bisiklet ve paraşütlü pervaneye güç veren bir motordan oluşuyor. Arkasında yedek bir paraşüt daha var. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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