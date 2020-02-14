Dubai'de nefes kesen yolculuk: Panoramik paramotor turu

14.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:02

Dubai çöllerinde puslu bir sabah ve euronews muhabiri James paramotor turu yapmaya hazırlanıyor.



Paramotor, üç tekerlekli bir bisiklet ve paraşütlü pervaneye güç veren bir motordan oluşuyor. Arkasında yedek bir paraşüt daha var. Euronews.com'da Görüntüle