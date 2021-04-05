Dubai'de gökdelende çıplak poz veren bir grup kadına gözaltı
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Dubai'de gökdelende çıplak poz veren bir grup kadına gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Dubai'de gökdelende çıplak poz veren bir grup kadına gözaltı

Dubai'de bir gökdelenin balkonunda ünlü bir firmanın websitesi çekimleri için çıplak poz veren bir grup kadın polis tarafından gözaltına alındı.

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Dubai'de bir gökdelenin balkonunda ünlü bir  firmanın websitesi çekimleri için çıplak poz veren bir grup kadın polis tarafından gözaltına alındı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en yüksek nüfuslu emirliği Dubai'nin Marina bölgesindeki bir gökdelende balkonunda çıplak poz veren bir grup kadın polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların balkonda yan yana poz verdiği fotoğraf ve görüntüler viral oldu. Dubai polisinden yapılan açıklamada, 'uygunsuz bir videoda yer alan bir grup kadının' gözaltına alındığını ve savcılığa sevk edildiklerini belirtti. Yerel medyada, bir grup kadının ünlü bir firmaya ait websitesi çekimleri nedeniyle çıplak poz verdiğini aktardı.

BİNER STERLİN CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan kadınların, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kamu ahlakı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi. Ayrıca yetişkin içerikli materyallerin paylaşımının da hapis cezası ve ağır para cezası ile sonuçlanabileceği belirtildi.


- Bae
Dubai'de gökdelende çıplak poz veren bir grup kadına gözaltı
Dubai'de gökdelende çıplak poz veren bir grup kadına gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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