Dubai'de ekonominin bel kemiği KOBİ'ler
Dubai'deki şirketlerin yüzde 90'ı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, yani KOBİ'ler. Bunlar emirliklerde ekonominin bel kemiğini oluşturuyor.
Dubai'deki şirketlerin yüzde 90'ı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, yani KOBİ'ler. Bunlar Emirliklerde ekonominin bel kemiğini oluşturuyor.
2009'da KOBİ'ler için istihdam oranı yüzde 42 idi. Şimdi bu oran yüzde 53 civarında. Bu da KOBİ'lerin önemini ve Emirlikler ekonomisinde oynadığı büyük rolü kanıtlıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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