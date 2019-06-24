Dubai'de ekonominin bel kemiği KOBİ'ler

Dubai'deki şirketlerin yüzde 90'ı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, yani KOBİ'ler. Bunlar emirliklerde ekonominin bel kemiğini oluşturuyor.

Dubai'de ekonominin bel kemiği KOBİ'ler

Dubai'deki şirketlerin yüzde 90'ı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, yani KOBİ'ler. Bunlar Emirliklerde ekonominin bel kemiğini oluşturuyor.

2009'da KOBİ'ler için istihdam oranı yüzde 42 idi. Şimdi bu oran yüzde 53 civarında. Bu da KOBİ'lerin önemini ve Emirlikler ekonomisinde oynadığı büyük rolü kanıtlıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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