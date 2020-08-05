Dubai'de eğitimli köpekler, koronavirüslü hastaları tespit ediyor Dubai Uluslararası Havalimanı'nda eğitimli köpekler, koronavirüs (Covid-19) taşıyan hastaları yüzde 92 başarıyla tespit edebiliyor.

Dubai Uluslararası Havalimanı'nda eğitimli köpekler, koronavirüs (Covid-19) taşıyan hastaları yüzde 92 başarıyla tespit edebiliyor.

Dubai Uluslararası Havalimanı'nda zorunlu koronavirüs testi şartı bulunmasına rağmen, güvenlik güçlerine bağlı köpekler de virüslü hastaları tespit ediyor. Eğitimli köpeklerin, dakikalar içerisinde yüzde 92 başarı oranıyla virüs taşıyanları tespit edebildiği ifade edildi. Dubai İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Veriler ve incelemeler kapsamında köpekler yüzde 92 başarı oranıyla Covid taşıyan hastaları tespit etti" ifadeleri kullanıldı.

KÖPEKLER NASIL TESPİT EDİYOR?

İşlem, bir yolcunun koltukaltından alınan örneğin izole edilmiş bir odada bir kaba yerleştirilmesiyle başlıyor. Ardından, eğitimli köpekler, numuneleri huni benzeri bir mekanizma ile kokluyor. Köpekler koronavirüsü tespit ederse, yolcu PCR testi yapmak için yönlendiriliyor.

BAE'DE SON DURUM

Birleşik Arap Emirlikleri'nde son açıklanan verilere göre 61 bin 606 vaka bulunuyor. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 353 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA