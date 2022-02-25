Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay kadın takımı, finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 150-149 mağlup ederek altın madalya kazandı. - İSTANBUL

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