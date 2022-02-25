Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay kadın takımı, finalde Rusya Okçuluk... - Haberler
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Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay kadın takımı, finalde Rusya Okçuluk...

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay kadın takımı, finalde Rusya Okçuluk...

Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay kadın takımı, finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 150-149 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay kadın takımı, finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 150-149 mağlup ederek altın madalya kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Dünya Şampiyonası, Okçuluk, Rusya, Dubai, Spor, Haberler

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