Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay kadın takımı, finalde Rusya Okçuluk...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay kadın takımı, finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 150-149 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Dubai'de düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz'dan oluşan makaralı yay kadın takımı, finalde Rusya Okçuluk Federasyonu'nu 150-149 mağlup ederek altın madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor