Dubai'de düzenlenecek Expo 2020, Covid-19 nedeniyle bir yıl ertelendi

Paris merkezli Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, üye ülkeler arasında çoğunluğun isteği doğrultusunda küresel Expo 2020 fuarının bir yıl ileri bir tarihe alınacağı duyuruldu.