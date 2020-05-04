Dubai'de düzenlenecek Expo 2020, Covid-19 nedeniyle bir yıl ertelendi
04.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:06
Paris merkezli Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, üye ülkeler arasında çoğunluğun isteği doğrultusunda küresel Expo 2020 fuarının bir yıl ileri bir tarihe alınacağı duyuruldu.
Dubai'de düzenlenecek Expo 2020'nin Covid-19 salgını nedeniyle 1 Ekim 2021'e erteleneceği bildirildi.
Paris merkezli Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, üye ülkeler arasında çoğunluğun isteği doğrultusunda küresel Expo 2020 fuarının bir yıl ileri bir tarihe alınacağı duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com