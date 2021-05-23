Peker, Dubai'de bulunmasıyla ilgili eleştirilere ateş püskürdü: Gidecek ülke mi var?
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Peker, Dubai'de bulunmasıyla ilgili eleştirilere ateş püskürdü: Gidecek ülke mi var?

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz haftalarda Dubai'de olduğunu açıklayan Sedat Peker, bulunduğu konum dolayısıyla kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi. Peker, "Sözüne sadık bir adamım, bileğimi diyet koyuyorum. Bana resmi olarak bir yazı versinler, yarın sabah buradan ayrılacağım; 'Sedat Peker, videolarını yapana kadar onunla ilgili hiçbir tahkikat yapmayacağız. İstediği ülkeye gidebilir, oradan çıksın' diye. Yarın hemen çıkarım." ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube'da "Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de korkmazlar" başlıklı 7. videosunda gündem yaratan iddialarına devam etti. Videoları çektiği yeri değiştirdiği görülen Sedat Peker'in masasında yine birçok not kağıdı yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videosunda Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'de olduğunu söyleyen Peker, bulunduğu yerle ilgili ortaya atılan iddiaları da yanıtsız bırakmadı.

"BİLEĞİMİ DİYET KOYUYORUM"

Dubai'ye kaçış hikayesini anlatan Peker, BAE ile anlaştığı söylentilerini reddedip çok sert çıktı: "Rusya'ya gidemem, Çeçenistan'a yaptığım yardımlardan dolayı. Rusya'nın etkisi altındaki ülkelere de gidemem haliyle. ABD olmaz, İsrail olmaz, Yunanistan olmaz, Ermenistan olmaz... Bana bir liste verin, şunlarla dost olacağız şu zaman düşman olacağız diye. Ben de yolculuklarımı buna göre ayarlayayım. Şeref, namus sözü. Sözüne sadık bir adamım, bileğimi diyet koyuyorum. Bana resmi olarak bir yazı versinler, yarın sabah buradan ayrılacağım; 'Sedat Peker, videolarını yapana kadar onunla ilgili hiçbir tahkikat yapmayacağız. İstediği ülkeye gidebilir, oradan çıksın' diye. Yarın çıkarım.

"GİDECEK ÜLKE Mİ VAR?"

Almanya'ya gitsem Can Dündar orada, anlaştılar diyecekler. ABD'ye gitsem Fethullahçı diyecekler. Yunanistan'a gitsem tarih düşmanı derler. Gidecek ülke mi var, nereye gideyim? "

Peker, Dubai'de bulunmasıyla ilgili eleştirilere ateş püskürdü: Gidecek ülke mi var?
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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