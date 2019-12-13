Dubai'de alaca doğanlar eşliğinde "havada süzülebilmek" mümkün mü?
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Dubai'de alaca doğanlar eşliğinde "havada süzülebilmek" mümkün mü?

Dubai, dünya çapında alaca doğanlar eşliğinde balon seyahati yapılan tek yer.

13.12.2019 22:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:47
Dubai'de alaca doğanlar eşliğinde

, dünya çapında alaca doğanlar ile birlikte balon seyahati yapılan tek yer. muhabiri James O'Hagan, balon yolculuğuna "Hayalet" isimli alaca doğan ile birlikte çıkıyor.


Kuş bilimci Dylan Freeman, alaca doğanların yeryüzündeki en hızlı hayvanlar olduğunu belirtiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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