Dubai 2022'ye havai fişeklerle merhaba dedi - Haberler
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Dubai 2022'ye havai fişeklerle merhaba dedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Dubai 2022'ye havai fişeklerle merhaba dedi Dubai, yeni yılı dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan atılan görkemli havai fişek gösterisi ile karşıladı.

- Dubai 2022'ye havai fişeklerle merhaba dedi

DUBAİ - Dubai, yeni yılı dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan atılan görkemli havai fişek gösterisi ile karşıladı.

Dünya genelinde korona virüs salgınına rağmen yeni yıl coşkusu devam ediyor. Dubaililer dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'daki havai fişek gösterisi ile yeni yıla "merhaba" dedi. Dakikalarca süren gösteri izleyenler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Dubai 2022'ye havai fişeklerle merhaba dedi

Dubai 2022'ye havai fişeklerle merhaba dedi

Dubai 2022'ye havai fişeklerle merhaba dedi

Dubai 2022'ye havai fişeklerle merhaba dedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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