Bu da "duba" hırsızı
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Bu da "duba" hırsızı

10.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:23

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen ilginç hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen ilginç hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Okul bölgesi olduğu için güvenlik amacıyla konulan demir dubalar, iki kez aynı şahıs tarafından çalındığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Milas'ın Hacıilyas Mahallesi Yeniyol Sokak'ta bulunan ortaokulda eğitim öğretim gören öğrencilerin güvenliği sağlamak amacıyla demir dubalarla araç trafiğine kapatılan yol, arsız hırsız yüzünden tehlike saçmaya başladı. Milas Belediyesi tarafından sokağın giriş ve çıkış noktalarına konulan demir dubaların iki kez kaybolduğunu fark eden vatandaşlar iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede demir dubaların 26 Eylül 2020 tarihinde ve 9 Mart 2021 tarihlerinde gece yarısı özel aracıyla sokaktan geçen aynı şahıs tarafından alınarak arabaya konulduğu görüldü.

Dubaların çalınması nedeniyle sokaktaki trafik akışının zaman zaman tehlike arz ettiğini belirten vatandaşlar, "Bu sokakta yönlendirme tabelaları da bulunmuyor. Dubalar olmadığı zamanlarda her iki taraftan da araç geçmeye çalışıyor. Yol dar olduğu için iki aracın yan yana geçmesi mümkün değil. Bu kez sürücüler arasında ve zaman zaman bölge esnafının da dahil olduğu tartışmalar yaşanıyor. Şuanda öğrenciler tarafından çok yoğun kullanılmasa da sıkıntının biran önce çözülmesini bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlar dubaları çalan kişinin de yeniden benzer hırsızlığı yapmaması için yakalanmasını talep ederken, polis ekipleri dubaları söküp getiren şahsı bulmak için çalışma başlattı.

(Oktay Çayırlı/İHA)

Bu da 'duba' hırsızı
Bu da 'duba' hırsızı
Bu da 'duba' hırsızı
Bu da 'duba' hırsızı
Bu da 'duba' hırsızı
Bu da 'duba' hırsızı
Bu da 'duba' hırsızı
Bu da 'duba' hırsızı
Bu da 'duba' hırsızı
Bu da 'duba' hırsızı
Bu da 'duba' hırsızı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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