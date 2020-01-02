Duayen sanayici tecrübelerini paylaştı

02.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:00

Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin yedinci konuğu Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova oldu.