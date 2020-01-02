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Duayen sanayici tecrübelerini paylaştı

Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin yedinci konuğu Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova oldu.

02.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:00
Duayen sanayici tecrübelerini paylaştı

Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD) ve Nilüfer (NOSAB) tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Değerler Buluşuyor, Tecrübe Konuşuyor' seminerlerinin yedinci konuğu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova oldu.

Kaynak: Dunya.com

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