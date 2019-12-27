Duayen sanayici tecrübelerini gençlerle paylaştı
'Yenilikçi teknolojiler' sloganıyla Endüstri 4.0'a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, bir başarı öyküsüne dönüşen iş hayatındaki tecrübelerini gençlerle paylaştı.
27.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:14
'Yenilikçi teknolojiler' sloganıyla Endüstri 4.0'a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, bir başarı öyküsüne dönüşen iş hayatındaki tecrübelerini gençlerle paylaştı.
Kaynak: Dunya.com