Duayen sanayici tecrübelerini gençlerle paylaştı

27.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:14

'Yenilikçi teknolojiler' sloganıyla Endüstri 4.0'a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan, bir başarı öyküsüne dönüşen iş hayatındaki tecrübelerini gençlerle paylaştı.