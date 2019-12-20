Duayen sanayici Ali İhsan Yeşilova’dan iş kadınlarına tavsiyeler

20.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:50

BUİKAD'ın İşte Sohbetler etkinliğine konuk olan Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Türkiye'nin yakın geçmişte çok sayıda krizle karşı karşıya kaldığını, ancak bugün gelinen noktada ekonominin ve sanayinin kaygı duyulacak herhangi bir görüntüsünün bulunmadığını söyledi.