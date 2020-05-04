Duayen hoca Prof. Dr. Murat Dilmener İstanbul Tıp Fakültesi önünde anıldı
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Duayen hoca Prof. Dr. Murat Dilmener İstanbul Tıp Fakültesi önünde anıldı

Duayen hoca Prof. Dr. Murat Dilmener İstanbul Tıp Fakültesi önünde anıldı
04.05.2020 19:41 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:44

Duayen hoca Prof. Dr. Murat Dilmener İstanbul Tıp Fakültesi önünde anıldı İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, "Bize iletmiş olduğu mirası sürdüreceğimize söz veriyoruz" İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr.

Duayen hoca Prof. Dr. Murat Dilmener İstanbul Tıp Fakültesi önünde anıldı

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, "Bize iletmiş olduğu mirası sürdüreceğimize söz veriyoruz"

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener için sağlık çalışanları fakülte önünde saygı duruşunda bulundu. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek konuşmasında, "Bize iletmiş olduğu mirası sürdüreceğimize ve göstermiş olduğu insancıl, barışçıl ve iyi bir doktor olma prensibine uygun davranacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Tıp Fakültesi'nde yetiştirdiği öğrencilerle hocaların hocası ismiyle anılan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener korona virüs(Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. 1 aylık yoğun bakım sürecinin ardından hayata gözlerini yuman Prof. Dr. Murat Dilmener için İstanbul Tıp Fakültesi önünde saygı duruşunda bulunuldu. Yardımseverliği ve zor durumda olan hastaları ücretsiz tedavi etmesiyle bilenen duayen Hoca Dilmener'in mesai arkadaşları ve öğrencileri duygularını paylaştı.

"Bütün öğrencilere bir baba gibiydi"

İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji öğretim üyesi Prof.Dr. Mustafa Nuri Yenerel, "Murat hocamız bambaşka biriydi. 1983 yılında fakülteye girdim. Üçüncü seneden itibaren Murat hocayı tanımaya başladık. Bütün öğrencilere bir baba gibiydi" diye konuştu.

"Her Ramazan ayında ve her bayramda tüm personele erzak dağıtırdı"

Prof.Dr. Murat Dilmener'in uzun yıllar İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptığını ifade eden Yenerel, "O dönem her Ramazan ayında ve her bayramda tüm personele erzak dağıtırdı. Bunu yapan ben bir Murat hocamı biliyorum. Başkasını da görmedim. Çoğu zaman kendi bütçesinden bazen de bağışlar bularak bu geleneği sürdürdü" dedi.

"Hastaları hiçbir zaman onun peşini bırakmadı"

Dilmener'in herkese karşı çok yardımsever olduğunu söyleyen Yenerel, "Bir kere çok iyi hekimdi. Eskinin dahiliye hocası olarak bilgisi mükemmeldi ve bize de bunu aktarmaya çalıştı. Hastaları hiçbir zaman onun peşini bırakmadı. Emekliliğinden beri hala hastaları hep onu sorar. Bazen hastaları bize yönlendirir. Hastalarını tarafından sevildiğini oradan biliyorum. Acımız çok büyük. Bu pandemi sürecinde kaybedeceğimizi hiç beklemiyorduk. Bu üçüncü hocamız oldu" şeklinde konuştu.

"İki aylık süre içerisinde bu dördüncü büyük kaybımız"

Saygı duruşunun ardından konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, "Bu iki aylık süre içerisinde bu dördüncü büyük kaybımız. Kovid pandemisiyle mücadele içerisinde bir yandan önemli çalışmalar yapılırken bir yandan da kıymetli hocalarımızın kaybı bizi derinden etkilemiştir. Murat Dilmener hocayı anlatmak kelimelere sığacak bir ifade olmayacaktır. Bizim öğrenciliğimizden hocalık seviyesine yükselişimize kadar her seviyesinde bize emeği olan, bizim yanımızda olan çözüm odaklı bir insandı. 1970-1980'li yılların klinik pratiğinde yetişmiş, klinisyenliği özümsemiş, fizik muayene ve anamnezde hastanın tanısını koyacak kadar gelişmiş yetenekleri olan doktor kitlesinin son temsilcilerinden birisiydi" dedi.

Dilmener'in insani değerlere vermiş olduğu önemin çok büyük bir örnek teşkil ettiğini belirten Tükek, "Sağlık alanında çalışanların da bu şekilde davranması gerektiği konusunda hemen hemen herkesin hemfikir olduğu bir davranış modeli sergilemiştir. Biz kendisini hiçbir zaman unutmayacağız. Rahmet ve saygıyla kendisini uğurlarken onun yetiştirdiği öğrenciler olarak ve bu konuda söz sahibi kimseler olarak onun bize iletmiş olduğu mirası sürdüreceğimize ve göstermiş olduğu insancıl, barışçıl ve iyi bir doktor olma prensibine uygun davranacağımıza kendi adıma ve arkadaşlarım adına söz vererek konuşmamı tamamlamak istiyorum" dedi.

Duayen hoca Prof. Dr. Murat Dilmener İstanbul Tıp Fakültesi önünde anıldı

Kaynak: İHA

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