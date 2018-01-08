Duayen Avukata Son Görev

Samsun'un Bafra ilçesinde hayatını kaybeden avukat için adliye sarayında tören düzenlendi.

Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Bafra'nın duayen avukatlarından Okan Çakmaklı'ya (80) meslektaşları Adliye Sarayı önünde tören düzenledi. Uzun süre Bafra'da baro temsilciliği görevini de yürüten Çakmalı'nın cenazesi Gençlik Caddesi'ndeki evinden alınarak Bafra Adliyesine getirildi. Burada konuşan Bafra Baro Temsilcisi Serkan Dönüm, Çakmaklı'nın yaşamı boyunca insan hakları, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, Atatürk ilke ve devrimleri ile demokrasinin savunuculuğunu yaptığını söyledi. Adliye bahçesinde alınan helalliğin ardından Çakmalı'nın cenazesi Büyük Cami'ye getirildi. Çakmaklı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlıkta defnedildi.

Cenazeye AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz, siyasi parti ilçe başkanları, avukatlar, adliye personeli ve çok sayıda seveni katıldı. - SAMSUN