Duatlonİzmir için kayıtlar sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Duatlonİzmir için kayıtlar sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Duatlonİzmir için kayıtlar sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Gençlik ve Spor Kenti İzmir' hedefi doğrultusunda farklı sportif organizasyonları kente kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19-20 Şubat tarihinde Duatlonİzmir Türkiye Şampiyonası düzenliyor.

İZMİR (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Gençlik ve Spor Kenti İzmir' hedefi doğrultusunda farklı sportif organizasyonları kente kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19-20 Şubat tarihinde Duatlonİzmir Türkiye Şampiyonası düzenliyor. Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliği ile Kent Ormanı-İnciraltı parkurunda yapılacak organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından 500'e yakın atletin katılması bekleniyor. Koşu-bisiklet-koşu olarak düzenlenen duatlonda sporcular elit, genç-para, yıldız, M3 ve yaş grupları kategorilerinde yarışacak.

Elitler ve gençler 5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2,5 km koşu ile parkuru tamamlayacak. Yıldızlar 3.4 kilometre koşu, 12 kilometre bisiklet, 1.7 kilometre koşu, M3'ler 2.7 kilometre koşu, 8 kilometre bisiklet, 1.3 kilometre koşuda mücadele edecek. Yaş gruplarında ise 10 kilometre koşu, 40 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu ile bitime ulaşılacak. Duatlonİzmir'in başlangıç çizgisinde yerine almak isteyen lisanslı sporcular www.triatlon.org.tr üzerinden 13 Şubat'a kadar kayıt yaptırabilecek.


Duatlonİzmir için kayıtlar sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, gençlik, İzmir, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title