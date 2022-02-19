Duatlon İzmir başladı

İZMİR (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "Duatlon İzmir" ismiyle düzenlenen "Duatlon Türkiye Şampiyonası", çeşitli kategorilerden sporcuların katılımıyla başladı.

İnciraltı Kent Ormanı'ndaki organizasyona 468 sporcu kayıt yaptırdı. Duatlon sporcuları, "koşu, bisiklet ve koşu" etaplarında ter döküyor.

Müsabakalar, yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

" İzmir'de olmaktan keyif duyuyoruz"

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, AA muhabirine, salgın nedeniyle uzun süredir duatlon yarışı gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Bu aranın ardından sezona İzmir'den start verdiklerini belirten Yalçınkaya, "Burada olmaktan büyük keyif duyuyoruz. İzmir bizim için önemli bir triatlon şehri. Çünkü en büyük kulüplerimizin çoğu burada. O nedenle de burada Triatlon Federasyonu olarak her sene yer almak istiyoruz." diye konuştu.

Sezonun bu yıl çok yoğun geçeceğini aktaran Yalçınkaya, "Her ay bir yarışımız var. 10 ilde farklı yarışlar olacak. Uluslararası 3 yarışımız olacak. Ben tüm camiamıza iyi bir sezon diliyorum, umarım keyifli bir sezon yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışlara toplam 468 sporcunun katıldığını vurgulayan Yalçınkaya, "Nisan ayında Mersin'de uluslararası yarış yapıyoruz. Onun öncesinde triatlon yarışı olmadığı için bu duatlon yarışıyla yapacağımız performans testleri ve geçen seneki yıl sonu sıralamasıyla milli takım oluşturulacak. Yani başlayan yarış, aynı zamanda milli takım seçmesi niteliğinde." ifadelerini kullandı.