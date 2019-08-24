"Duatepe'yi bütün milletimize anlatmalıyız"

24.08.2019 16:24

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yıldız, Duatepe'nin herkese anlatılması gerektiğini belirterek, "Duatepe'yi doğru anlamaz, Duatepe'yle ilgili doğru bir anlatım ortaya koymazsak Anadolu'nun bir kasabası gibi görünen şehre Mustafa Kemal Atatürk'ün neden başkent unvanını verdiğini, Cumhuriyet'i neden bu şehirde ilan ettiğini anlama şansımız yok." dedi.

Ankara Kent Konseyi'nin 3. Yürütme Kurulu Toplantısı, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası sayılan ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Eylül 1921'de başlattığı taarruzla düşmandan geri alınan ilk tepe olan Duatepe'nin bulunduğu Polatlı ilçesinde yapıldı.

Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, Polatlı Ticaret Odası'ndaki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Viyana'dan başlayan geri çekilmenin durduğu yerde" bulunduklarını belirtti.

Milletin kurtuluşunu ve özgürlüğü sağlayan hikayenin yazıldığı yerde olduklarına işaret eden Yılmaz, bu değerli hikaye olmasaydı sanayinin, ticaretin, siyasetin hiçbir anlamının bulunmayacağını söyledi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Duatepe'yi bu topraklardaki bütün çocuklara, bütün milletimize, Ankara'daki 5,5 milyon hemşehrimize anlatmakla ilgili sorumluluğumuz var. Bunu bildiğimiz için Kent Konseyi olarak burada bu toplantıyı yapıyoruz. Duatepe'yi doğru anlamaz, Duatepe'yle ilgili doğru bir anlatım ortaya koymazsak Anadolu'nun bir kasabası gibi görünen şehire Mustafa Kemal Atatürk'ün neden başkent unvanını verdiğini, Cumhuriyet'i neden bu şehirde ilan ettiğini anlama şansımız yok. Bu değerlerimizi, özgürlüğümüzü, dünyadaki saygınlığımızı borçlu olduğumuz topraklardayız. Bugüne kadar gerekli hassasiyetin gösterilmediğini biliyoruz. Bizler, bundan sonra Ankara Kent Konseyi olarak, Polatlı ve Duatepe üzerinde bu hassasiyetimizi kırmızı çizgimiz olarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz."

"Tıkandığımız her noktada Atatürk'ün baktığı gibi Duatepe'den bakacağız"

Yılmaz, Ankara Kent Konseyi olarak Yürütme Kurulu toplantılarını burada yapıp, kendi gündemlerini de burada ele almak istediklerini söyledi.

Toplantıda yol haritalarını da belirleyeceklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Partisine, fıtratına, hiçbir şeyine bakmadan kente dair endişesi olan bütün adanmışların buluşacağı yerdir demiştik Ankara Kent Konseyi. Bundan sonra Polatlı'yı bir merkez olarak göreceğiz. Tıkandığımız her noktada aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün baktığı gibi Duatepe'den bakacağız."

"Polatlı büyük destana ev sahipliği yapmış"

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da Kent Konseyinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk tarihinin kırılma noktalarından biri olduğunun altını çizen Yıldızkaya, "Türk milleti binlerce yıllık tarihinde çok destan yazmış, önemli zincir halkaları eklemiş bu destanlara ama Sakarya, Türkiye tarihi açısından, Anadolu'daki varlığımız açısından çok büyük bir destan. Bu büyük destana, büyük kahramanlığa Polatlı, Haymana ile birlikte ev sahipliği yapmış. Bu milli şuurun bizden sonraki kuşaklara anlatılması maksadıyla belediye olarak pek çok çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Kent Konseyi üyeleri, Duatepe Anıtı'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA