Duatepe Yarı Maratonu ve Gran Fondo Bisiklet Yarışı içi kayıtlar başladı

Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Duatepe Yarı Maratonu, Gran Fondo Bisiklet Yarışı ve 10K Koşusu için online kayıtlar bu hafta itibariyle "www.maratonduatepe.com" adresi üzerinde başladı.

Polatlı Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Duatepe Yarı Maratonu, Gran Fondo Bisiklet Yarışı ve 10K Koşusu için online kayıtlar bu hafta itibariyle "www.maratonduatepe.com" adresi üzerinde başladı.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi'nin (POTA) projesi kapsamında yüzlerce sporcunun katılımıyla 2018 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Gordion Maratonu; Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bu sene "Uluslararası Duatepe Yarı Maratonu" olarak gerçekleştirilecek. Sakarya Zafer Anıtı ile Duatepe arasında oluşturulacak özel parkur üzerinde koşulacak Duatepe Yarı Maratonu; 28 - 29 Ağustos tarihlerinde start alacak. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın startını vereceği maratona farklı yaş gruplarından ve dünyanın dört bir yanından gelen binden fazla sporcu katılacak.

Sanal koşular ve bisiklet yarışları ile sporun kalbi Polatlı'da atacak

Sakarya Zafer Anıtı ve Duatepe arasında 29 Ağustos tarihinde koşulacak olan Duatepe Maratonu'na dünyanın çeşitli noktalarından belirlenen parkurlarda yapılacak sanal koşular ile yüzlerce sporcu destek verecek. İstanbul Maratonu'nun ardından Türkiye'de ilk defa Polatlı Duatepe Maratonu'nda uygulanacak olan sanal koşularla Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü Yıl dönümü tüm dünyaya duyurulacak. Uluslararası Duatepe Yarı Maratonu'nda sanal koşuların yanı sıra Gran Fondo Bisiklet Yarışı da gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı